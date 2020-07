Elisa di Rivombrosa, ecco come è oggi l'attrice che dava il volto a Isabella

Tra le fiction italiane più amate dagli spettatori, Elisa di Rivombrosa ci ha regalato una serie di personaggi davvero interessanti, dai suoi protagonisti ai suoi villain, fino ad arrivare a ruoli secondari (ma comunque essenziali) come quello di Isabella, la dama di compagnia di Lucrezia.

Ora che Elisa di Rivombrosa è tornato in replica su Canale 5, a 15 anni di distanza dall'ultima puntata trasmessa proprio sulla rete ammiraglia di Mediaset, sono molte le curiosità che si trovano sul web in merito all'amata fiction.

E se di recente abbiamo scoperto che Jane Alexander rimase stupita del trattamento ricevuto sul set, o che la parte di Fabrizio non fu assegnata da subito ad Alessandro Preziosi, ora è il momento di vedere come si presenta oggi l'attrice interprete di isabella, la dama di compagnia della perfida Lucrezia: Linda Batista.

L'attrice di origini brasiliane, diventata famosa principalmente per il ruolo di Denise Nascimento in Incantesimo, ha prestato il volto a Isabella per entrambe le stagioni della serie Mediaset. Nella prima stagione, Isabella dimostra in più occasioni estrema fedeltà nei confronti della sua padrona, per cui prova forti sentimenti di amicizia. Ma il limite viene oltrepassato quando Lucrezia le chiede di uccidere Elisa: Isabella rifiuta, e questo le vale una pugnalata nel petto.

Nella seconda stagione, Isabella, creduta morta, riappare invece a Napoli, dove rivela a Elisa e alla figlia di essere sopravvissuta grazie all'aiuto di gaetano, il suo attuale compagno. Qui sarà poi tra coloro che andranno contro il barone di Conegliano, in favore del popolo oppresso.



Nei post che trovate qui in calce alla notizia, potete vedere l'attrice come è oggi, a 48 anni.