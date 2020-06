Elisa di Rivombrosa, Jane Alexander rivela: 'Mi trattarono male, non studiai la mia parte'

Per Jane Alexander il provino per Elisa di Rivombrosa fu tutt'altro che una bella esperienza: l'attrice ha infatti raccontato di esser rimasta in un primo momento molto delusa dal trattamento ricevuto, tanto da convincersi che non avrebbe mai ottenuto la parte.

"Allora io ero andata a firmare il contratto per Zengi dal mio agente di allora Rocco Calabrò. Tramite lui mi fu chiesto di fare quel provino. Il giorno che mi sono presentata sul set per sostenerlo mi sono accorta di essere la più sconosciuta, erano presenti tutte attrici già famose. C’erano Vanessa Gravina, Irene Ferri. Ti dico solo che non mi truccarono, la parrucca non era fermata per bene, non avevo le scarpe giuste, sembrava una di quelle giornate che iniziano male, destinate a finire peggio. Invece colpisco nel segno, visto che vengo chiamata per un secondo provino. Ma ero rimasta talmente male dal trattamento ricevuto al primo che non mi studio nemmeno la parte, mi presento per non fare brutta figura e mi accorgo però che l’aria è già cambiata nei miei confronti" ha raccontato l'attrice.

Alexander ha poi proseguito parlando del primo incontro con Alessandro Preziosi: "Passo per il parcheggio della De Paolis e mi imbatto in Alessandro Preziosi, che aveva appena finito di fare il suo provino davanti a tantissima gente, lui mi ferma e mi dice: 'Io non so chi tu sia, ma voglio fare il provino con te'. Io avevo il foglio in mano perché non avevo studiato la parte, lui lo prende, lo butta per terra e mi dice: 'Adesso tu improvvisi, ma tu questa parte l’avrai'. Ed io ho avuto la parte".

A proposito della celebre serie Mediaset: facciamo un rapido riassunto della straordinaria carriera di uno dei protagonisti di Elisa di Rivombrosa, Luca Ward.