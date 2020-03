Elisabeth Moss dirigerà un episodio della quarta stagione di The Handmaid's Tale

Protagonista e produttrice della serie tv di Hulu The Handmaid's Tale, Elisabeth Moss (Mad Men, L'Uomo Invisibile) farà il suo debutto dietro la cinepresa per dirigere un episodio della quarta stagione dello show.

Dopo due Golden Globe e un Emmy vinti per le sue performance attoriali, Elisabeth Moss ha deciso di aggiungere un'altra voce al suo curriculum, e provare a vedere come ci si sente dietro l'obiettivo. Come tanti suoi colleghi prima di lei (Caity Lotz di Legends of Tomorrow, Jensen Ackles di Supernatural, Danielle Panabaker di The Flash, tanto per dirne alcuni) la Moss passerà dall'essere "semplicemente" la protagonista (e produttrice) di The Handmaid's Tale a dirigerne un episodio, precisamente il terzo della quarta stagione.

"Sono entusiasta del fatto che i miei partner Bruce [Miller] e Warren [Littlefield] mi abbiano dato quest'opportunità, e di avere il supporto dei nostri produttori e di Hulu/MGM" ha dichiarato l'attrice "Significa così tanto per me, e non prendo la responsabilità alla leggera. Portare avanti lo show in veste di protagonista e produttrice esecutiva per gli ultimi 3 anni è stata una tale gioia, e mi è stato dato l'incredibile dono di poter apprendere così tanto dai registi che abbiamo avuto nello show. Sono fortunata ad avere il miglior cast e la migliore crew che si possano desiderare. L'unico ostacolo potrebbe essere quello di lavorare con l'attrice protagonista, che pare faccia un po' troppo la diva... Auguratemi buona fortuna" conclude scherzando.

"Mi sento fortunato di essere in una posizione tale, con questa serie, da poter dare a Elisabeth Moss l'opportunità di dirigere un episodio" ha affermato Miller, il produttore esecutivo e showrunner di The Handmaid's Tale "In qualità di produttore esecutivo, Elisabeth ha promosso un ambiente pieno di supporto che permette agli artisti di dare il loro meglio. Lei stessa ha tratto beneficio da questa atmosfera così incredibilmente generosa e ambiziosa che ha aiutato a creare. È un talento straordinario, davvero in gamba, e una lavoratrice senza fatica. Sono sicura che il suo debutto alla regia sarà da paura".

Chissà cosa avrà in serbo per noi la Moss regista... La quarta stagione di The Handmaid's Tale debutterà su Hulu in autunno.