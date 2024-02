Elisabeth Moss è incinta: la star di The Handmaid's Tale diventerà mamma

Elisabeth Moss, star di The Handmaid's Tale e Mad Men, sta per diventare mamma. L'attrice ha confermato la notizia di essere in attesa del suo primo figlio durante un'apparizione al Jimmy Kimmel Live!, dove però non ha voluto rivelare l'identità del padre del nascituro. Moss ha anche parlato del suo eventuale ritorno nella serie distopica di Hulu.

Durante il segmento che l'ha vista ospite del programma notturno, Kimmel le ha chiesto scherzosamente: "Sei incinta o sei solo un'attrice che porta avanti il metodo in maniera incredibilmente convincente?". Moss ha risposto: "Un po' entrambe le cose. Sono stata molto fortunata. Sta andando molto bene".

Nel 2022 Hulu ha confermato il rinnovo di The Handmaid's Tale per una sesta e ultima stagione, ma gli aggiornamenti in merito sono rallentati decisamente dopo gli scioperi di Hollywood dello scorso anno. Come ha rivelato Moss nella stessa intervista con Kimmel, la produzione della sesta e ultima stagione di The Handmaid's Tale dovrebbe iniziare quest'estate.

Nella quinta stagione di The Handmaid's Tale, June affrontava le conseguenze dell'uccisione del Comandante Waterford, mentre lottava per ridefinire la sua identità e il suo scopo. Serena, rimasta vedova, cercava di farsi conoscere a Toronto mentre l'influenza di Gilead si addentrava anche in Canada. Il comandante Lawrence si è messo a collaborare con Nick e zia Lydia nel tentativo di riformare Gilead e di salire al potere. June, Luke e Moira hanno combattuto Gilead a distanza, mentre hanno proseguito la loro missione per salvare e ricongiungersi con Hannah.

"Torneremo a girare quest'estate. La nostra stagione finale", ha rivelato Moss. "Le persone cominciano davvero ad arrabbiarsi. Soprattutto quando dico loro che non abbiamo ancora iniziato le riprese. Tipo: 'Quando torna?' 'Beh...'. Si arrabbiano un po'. Probabilmente non sarà [distribuito] prima del 2025".

The Handmaid's Tale vede nel cast Moss, Bradley Whitford, Yvonne Strahovski, Max Minghella, O-T Fagbenle, Samira Wiley, Ann Dowd, Madeline Brewer, Amanda Brugel e Sam Jaeger.