Elisabeth Moss una spietata assassina? Tutti i dettagli sulla nuova serie Candy

In The Handmaid's Tale abbiamo imparato a conosciuto il carattere ribelle della protagonista interpretata da Elisabeth Moss, ma cosa succede quando la nostra eroina ha lo stesso voto di un'assassina senza scrupoli? Per scoprirlo dovremo attendere l'uscita di Cand, nuova avvincente mini-serie con protagonista un'inedita Moss.

La serie, il cui titolo è al momento solo provvisorio,, ruoterà intorno alla mite casalinga del Texas Candy Montgomery, che da un giorno all'altro commetterà il più efferato dei crimini uccidendo la sua migliore amica a colpi di ascia in una chiesa. Se pensate che lo scenario si già da brividi vi sorprenderà sapere che non si tratta della trama di un romanzo di Stephen king, ma di vicende realmente accadute negli Stati Uniti del 1980.

La Moss ha accolto con entusiasmo il nuovo ed insolito ruolo: "Volevo recitare nel ruolo di un anti-eroina già da un po' e da ancora più tempo ho cercato di lavorare ancora con Robin dopo Mad Men. Quindi quando mi ha chiesto se volevo interpretare una casalinga del Texas che, almeno secondo le apparenze, commise un efferato omicidio dissi semplicemente : 'Dove devo firmare?'".

La collaboratrice cui la Moss fa riferimento è Robin Veith, con la quale ha lavorato in Mad Men, ed è stata proprio la donna a scrivere la sceneggiatura dell'episodio pilota: le due saranno inoltre produttrici esecutive di Candy. Intanto, i lavori per la nuova stagione di The Handmaid's Tale procedono e ad anticipare alcuni sviluppi il trailer a sorpresa di The Handmaid's Tale 4 recentemente distribuito.