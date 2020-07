Elisabeth Moss star e produttrice di una nuova serie targata Apple TV+

Inarrestabile Elisabeth Moss, che dopo The Handmaid's Tale si prepara ad approdare in altri due progetti televisivi, di cui uno per la piattaforma streaming Apple TV+.

Vi avevamo appena comunicato che l'attrice di Mad Men sarebbe stata la protagonista della nuova serie tv Candy, e già possiamo dirvi che rivedremo Elizabeth Moss in ancora un altro progetto televisivo.

Questa volta si tratta di uno show per Apple TV+ intitolato Shining Girls, e basato sull'omonimo romanzo di Lauren Beukes pubblicato nel 2013.

Shining Girls è descritto come un thriller metafisico, ed è incentrato sulla vicenda di una reporter di Chicago assalita da un estraneo, che lei cercherà poi di rintracciare ed identificare in tutti i modi possibili.

Moss sarà anche produttrice esecutiva della serie assieme a Silka Luisa (Strange Angel, To The Bone), che adatterà la storia per la tv.

Di recente, Elisabeth Moss ha interpretato Shirley Jackson, l'autrice di The Haunting of Hill House, nel folle e intrigante film diretto da Josephine Decker, mentre qualche mese l'abbiamo vista protagonista del thriller Blumhouse L'Uomo Invisibile. In più, nella quarta stagione di The Handmaid's Tale la vedremo debuttare dietro la cinepresa, alla regia di un episodio che, almeno in America, andrà in onda su Hulu questo autunno.