Elisabeth Olsen in lacrime per Boseman: 'Non resta che piangerlo come se fosse un re'

Di recente Elisabeth Olsen ha disattivato il suo account Instagram dopo le molte accuse ricevute per non aver riservato alcun post al compianto Chadwick Boseman. Ora l'attrice di WandaVision ha deciso di rompere il silenzio e rivolgere il suo saluto al caro amico prematuramente scomparso.

La Olsen ha preso parte ad un commovente video commemorativo andato in onda sulla ABC che ha coinvolto vari attori del Marvel Cinematic Univrse. L'interprete di Wanda Maximoff è apparsa in lacrime, totalmente sconvolta e non è stata in grado di dilungarsi molto nel ricordo del protagonista di Black Panther. L'attrice si è limitata solo ad un sentito: "Non resta che piangerlo come se fosse un re".

In pochi sapranno che la protagonista di WandaVision soffre una forte forma di ansia sociale che la porta spesso ad isolarsi dal mondo circostante per il terrore di ricevere critiche ed ingiurie. Gli ultimi giorni devono essere stati molto difficili per la Olsen che, non solo ha perso un collega ed un caro amico ma, ha dovuto anche subire migliaia di insulti per non aver tempestivamente espresso il suo dolore sui social.

Solo il sostegno del suo compagno, della famiglia e degli amici più cari le hanno permesso di trovare il coraggio di esporsi pubblicamente in un videomessaggio. Naturalmente questa vicenda dovrebbe portare tutti noi a riflettere su quanto le nostre parole e i nostri commenti possano far male al prossimo nonostante si tratti di una famosa star del cinema.