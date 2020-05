Elisabetta Canalis: acrobazie sexy su Instagram, ecco come indossa i pantaloni

L'atletismo di Elisabetta Canalis non è cosa nuova. L'ex Velina infatti ha continuato ad allenarsi con costanza anche durante il lockdown. In un video pubblicato sul proprio account, la modella e showgirl ha messo in mostra tutta la sua agilità.

L'ex fidanzata di George Clooney, infatti, è riuscita ad indossare i pantaloni saltandoci letteralmente dentro. L'acrobazia è stata eseguita in intimo, mentre la Canalis indossava i boxer del marito Brian Perri, che sorreggeva i pantaloni.

In molti hanno messo in evidenza il decoltè da urlo della Canalis, ed il filmato è rapidamente diventato virale con quasi un milione di visualizzazioni in meno di 24 ore e tantissimi like e commenti, anche da parte di VIP come Nicola Savino, Valentina Ricci e Vittoria Hyde.

Qualche giorno fa Elisabetta Canalis ha infiammato Instagram con due foto bollenti in cui ha mostrato tutta la sua sensualità e la sua forma fisica, frutto di ore ed ore passate in palestra. La sarda è da sempre una delle più amate dal pubblico italiano, sebbene ormai trascorra gran parte del suo tempo al di fuori dei confini italiani. Dopo la storia con Clooney infatti la Canalis si è trasferita in pianta stabile a Los Angeles dove si è anche sposata ed ha avuto una figlia.