Elisabetta Canalis cambia look, ma non tutti apprezzano

"Colpo di testa" per Elisabetta Canalis. L'ex Velina e modella, ha infatti stupito tutti i fan su Instagram con una serie di fotografie in cui ha voluto mostrare il suo nuovo look. La moglie di Brian Perry infatti ha voluto farsi bionda, a discapito della sua vecchia chioma castana.

L'acceso biondo ha però diviso i fan: se molti hanno apprezzato e non hanno disdegnato complimenti ed apprezzamenti vari, altri non sono totalmente convinti del nuovo look di Elisabetta. "Sei bellissima ma ti preferivo più scura" scrive una fan, a cui fa eco un'altra follower: "ma bionda? Nooo, dai, almeno tu" scrive un'altra. "Decisamente più bella mora" scrive un'altra.

Alcuni però non bocciano completamente il biondo, ma la tinta troppo accesa, e consigliano ad Elisabetta di "scurirsi" i capelli, restando però sempre sul biondo.

Dopo il selfie che che stupito tutti, Elisabetta ha pubblicato una fotografia mentre portava a spasso il suo cane nei pressi del Pacific Design Centre.

Di recente Maccio Capatonda ha discusso della sua relazione con Elisabetta Canalis. L'ex Velina di Striscia La Notizia già da qualche anno vive a Los Angeles insieme al marito e la figlia, e durante l'estate ha tenuto compagnia ai fan con una serie di scatti hot e provocanti.