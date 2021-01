Elisabetta Canalis esplosiva su Instagram: il Reel fa impazzire i fan

E' diventato virale il Reel pubblicato da Elisabetta Canalis sul proprio account ufficiale Instagram. L'ex Velina, che attualmente vive a Los Angeles con il compagno, ha mandato in tilt i propri follower con un simpatico video.

Nel video, che mostriamo in calce, si vede la Canalis cambiare abito, seguendo una challenge che sta diventando popolare sul web.

La sfida consiste nel cambiare rapidamente l'outfit da quello casalingo ad uno per uscire, elegante e sexy. Sfruttando la postproduzione, il tutto sembra immediato e fatto nel giro di pochi secondi, quasi come per magia.

Elisabetta ha deciso di seguire il trend e passa rapidamente da una tuta grigia ad un vestito attillato che mostra il suo corpo in formissima grazie ai numerosi allenamenti.

Il video ha raggiunto quota 160mila like nel giro di pochi giorni, ma ha fatto anche il pieno di commenti. I follower sono letteralmente andati in estasi ed hanno commentato a loro modo, con complimenti ad Elisabetta. Alcuni osservano come Elisabetta sia più in forma e bella adesso rispetto a quando aveva 20 anni, mentre altri affermano che con questo video "ha fatto crashare internet".

Di recente Elisabetta Canalis aveva cambiato look con una chioma bionda che però non era stata apprezata da tutti. Elisabetta non è nuova a scatti sexy, come quelli in intimo di qualche mese fa.