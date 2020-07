Elisabetta Canalis, la foto in costume scatena i fan: 'sogno della mia vita'

Dopo la quarantena, Elisabetta Canalis si concedendo qualche giorno di vacanza al mare. L'ex Velina sta sfoggiando una forma fisica invidiabile, il che non è una sorpresa se si conta che spesso ha documentato sul proprio account Instagram le sue sessioni d'allenamento a casa ed in palestra.

L'ultima fotografia, che proponiamo in calce, ha fatto il pieno di like e vede la Canalis appoggiata ad una finestra con un costume bianco ed una maglia a maniche corte color arcobaleno. Quanto basta per mettere in evidenza il suo fisico super allenato e soprattutto scatenare i fan, che nei commenti sono letteralmente impazziti per l'ex compagna di George Clooney.

La foto ha racimolato oltre 60mila like, ma l'ammirazione dei follower è tutta nei commenti: "ho finito le parole. Sei bellissima e stupenda", mentre un altro addirittura si spinge oltre e la definisce "il sogno della mia vita".

La Canalis non è nuova a scatti di questo tipo: qualche giorno fa aveva mandato in delirio i fan con una foto al mare, nelle acque della sua Sardegna che ha tanto desiderato anche durante il lockdown. In precedenza invece Elisabetta Canalis si era concesso uno scatto bollente in intimo, nell'ambito di una campagna pubblicitaria per un popolare marchio d'abbigliamento e costumi.