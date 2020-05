Elisabetta Canalis e Giorgia Palmas tra le prestigiose ospiti di Verissimo

Verissimo torna come ogni settimana anche domani, sempre alle 16 e sempre su Canale 5: il contenitore condotto da Silvia Toffanin ha in serbo per i propri spettatori un carico piuttosto consistente di ospiti provenienti dallo showbiz italiano.

Andiamo con ordine: a fare la loro comparsa in video durante la trasmissione ci saranno Elisabetta Canalis, che recentemente ha mandato in tilt Instagram con alcune sue foto, ma anche un'altra ex-velina come Giorgia Palmas insieme al fidanzato Filippo Magnini. I due, come in molti ricorderanno, hanno dovuto rimandare le loro nozze a causa dell'emergenza coronavirus.

Non solo: Silvia Toffanin avrà modo di collegarsi anche con una delle coppie più amate dello spettacolo italiano, ovvero quella composta dai due comici Katia Follesa e Angelo Pisani. Spazio anche alla musica: durante la puntata sarà infatti trasmesso un video di Leo Gassman, figlio di Alessandro e vincitore della scorsa edizione di Sanremo Giovani.

Gli spettatori, inoltre, avranno anche questa settimana la possibilità di rivedere alcune vecchie interviste: stavolta toccherà ad Ambra Angiolini, Patty Pravo e alla coppia Federica Nargi/Alessandro Matri. Tra coloro che hanno deciso di apparire in video rispondendo all'hashtag #ImagineforVerissimo, inoltre, ci saranno nomi come Lorenzo Fragola, Noemi, Paolo Jannacci, Federica Carta, Clizia Fornasier e Attilio Fontana.