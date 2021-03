Elisabetta Canalis: 'Ho già fatto il vaccino. Gli USA sono molto più avanti dell'Italia'

Elisabetta Canalis da poco rientrata in Italia dagli Stati Uniti ha avuto modo di raccontare dell'efficienza americana per quanto concerne la somministrazione dei vacini. L'ex velina ha infatti dichiarato di essere stata già vaccinata e di aver notato una certa arretratezza in tal senso nel nostro paese.

"Sono vaccinata già contro il Covid e sono molto contenta di averlo fatto. Il confronto con l’Italia è stato un po’ amaro, siamo davvero in ritardo rispetto agli Stati Uniti d’America".

La Canalis che non si risparmia mai sui social con foto osè e scatti della sua quotidianità ha poi rivelato che nonostante si trovi da molto tempo negli Stati Uniti, sente ancora molto fortemente la nostalgia della sua bella Sardegna e soprattutto della sua famiglia: "Io mi sono sposata con una persona che vive in un altro Paese, lasciando la mia nazione, il mio lavoro, i miei amici. Oggi sento di avere comunque fatto la scelta giusta, nonostante mi manchi la mia famiglia e mia mamma non riesca a vedere mia figlia Skyler crescere. Lei si sente italiana e lo sottolinea con orgoglio".

Elisabetta nonostante gli spiacevoli episodi vissuti questa estate in Sardegna insomma, non rinnega le sue origini e un po' commossa, rivolge un ricordo anche a suo padre, venuto a mancare di recente e rivela che sua figlia Skyler non dimentica il nonno: "Skyler racconta all'asilo che gioca tanto con nonno Cesare, tanto che la sua maestra pensava che fosse ancora vivo. Ma lui non c’è più, le ho spiegato. Eppure Skyler si ricorda tutto di lui, anche se era molto piccola".