Elisabetta Canalis hot su Instagram: nel video si toglie l'asciugamano

Elisabetta Canalis continua ad essere tra le protagoniste indiscusse di Instagram. L’ex Velina, oggi modella ed influencer, ha publicato un video in cui si toglie l’asciugamano e mette in mostra il suo fisico scolpito.

La bella sarda, che oggi vive a Los Angeles insieme al marito e la figlia Skyler, ha pubblicato il filmato che vi mostriamo in calce, in cui fa cadere l’asciugamano e mostra una serie di look mozzafiato: da un body ricamato ad una lingerie nera che hanno fatto letteralmente perdere la testa ai follower, che come sempre l’hanno riempita di complimenti, commenti e like.

La 42enne, infatti, è ancora oggi tra le veline più amate dagli italiani, che continuano a seguirla con affetto ed ammirazione nonostante viva lontana dalla sua terra natia, la Sardegna. La Canalis è stata anche al centro di varie love story prima di sposarsi: si è infatti frequentata con l’ex calciatore dell’Inter Bobo Vieri e l’attore George Clooney, che però sono uno sbiadito ricordo.

Durante l’estate la bella Elisabetta Canalis ha mandato in delirio i propri follower con foto ammiccanti nelle acque sarde, dove si è concessa una vacanza prima di tornare a Los Angeles. Non ha fatto mancare però le arrabbiature: in particolare infatti è andata su tutte le furie perl’incidente occorso alla sua bicicletta.