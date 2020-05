Elisabetta Canalis infiamma Instagram con due foto bollenti

Elisabetta Canalis è da sempre molto attiva su Instagram, ed anche in periodo di quarantena non ha risparmiato foto ammiccanti e provocanti ai fan, che la seguono con affetto sebbene sia ormai lontana dall'Italia da tempo. Nelle ultime ore ha letteralmente infiammato il social con una coppia di fotografie ricche di sensualità.

L'ex Velina di Striscia La Notizia infatti si è auto-scattata due fotografie in costume di seta, per mettere in evidenza le sue forme smaglianti, frutto di ore ed ore in palestra che spesso ha trasmesso anche in diretta su Instagram.

I fan sono letteralmente impazziti, e come avvenuto anche in altre circostanze non le hanno risparmiato i complimenti. Si va da un classico "sei bellissima" ad un "ti amo", passando per un sonoro "migliori con gli anni" e "sei una bomba". Le fotografie hanno scatenato anche i commenti di molte colleghe, tra cui Roberta Giarrusso ed Alessia Marcuzzi che le hanno fatto i complimenti per il fisico.

Non sono mancate ovviamente le critiche: alcuni follower infatti hanno affermato che con fotografie come queste la Canalis abbia confermato ancora una volta la sua voglia di like, sfruttando il fisico. Elisabetta però ha continuato con la sua linea ed anche questa volta non ha risposto elle critiche.

