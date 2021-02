Elisabetta Canalis in intimo su Instagram, fan scatenati: 'così è troppo'

Continua a stupire i propri fan su Instagram Elisabetta Canalis. L'ex Velina, infatti, forte dei suoi 3 milioni di follower ha pubblicato una foto hot, che ha mandato in tilt i propri seguaci che continuano a dimostrare il loro attaccamento alla modella sarda.

A far scatenare i fan ci ha pensato la fotografia che trovate in calce, in cui Elisabetta, nell'ambito di una campagna promozionale per un noto marchio d'abbigliamento intimo, mostra una lingerie che è stata evidentemente apprezzata dai suoi follower, che mette in risalto le sue curve mozzafiato ed il suo fisico scolpito, frutto di ore ed ore in palestra.

Come ampiamente prevedibile, lo scatto (che vede Elisabetta con una rosa in mano) ha fatto incetta di like, con tanti commenti dei suoi follower che hanno mostrato tutto il loro apprezzamento. "Magnifica" scrive un fan, mentre un altro ironizza dicendo che "così è troppo".

Anche in passato, Elisabetta Canalis aveva mostrato un intimo provocante sul proprio account ufficiale Instagram, dove durante lo scorso autunno era stata vittima di un piccolo incidente hot che aveva richiesto una presa di posizione ufficiale da parte della Velina.

Insomma, dopo il photoshoot hot di Melissa Satta a Napoli, che aveva raccontato con un Reel dietro le quinte, un'altra Velina si prende la scena su Instagram.