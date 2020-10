Elisabetta Canalis: l'intimo provocante fa impazzire i suoi follower

Ormai Elisabetta Canalis è una garanzia. Ogni suo nuovo post sui social farà sospirare e sognare i fan. Dopo le polemiche per un incidente hot, l''ex velina velina ci riprova e si mostra in tutto il suo splendore vestita di un sensualissimo intimo a pois.

La Canalis posa radiosa e sorridente nella cucina della sua casa americana, per pubblicizzare un noto marchio di biancheria di cui è da tempo testimonial. Nel primo scatto la showgirl indossa una vestaglia trasparente abbinata al completino a pois mentre, nella foto successiva con lo sguardo trasognante, appare seduta su uno dei banconi.

Elisabetta associa le foto con la didascalia "Happy Monday" e un ironico follower le risponde "Fossero così tutti i lunedì" per sottolineare quanto siano gradite le immagini in lingerie dell'ex velina. Un altro utente rincara la dose con "Non ho più parole da spendere. Sei top Eli" mentre qualcun altro dice: "Sei di una bellezza veramente disarmante. Mi lasci senza fiato!".

Questo non è di certo lo scatto più provocante pubblicato dalla Canalis sul suo profilo social. Molti di voi ricorderanno sicuramente la sua foto completamente nuda in piscina che ha fatto impazzire completamente il popolo maschile che la ha inondata di like e commenti.