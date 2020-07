Elisabetta Canalis manda in delirio i suoi follower, corpo statuario nelle acque sarde

Elisabetta Canalis è tornata nella sua amata Sardegna e non passa giorno in cui non mostri ai suoi follower le bellezze di questa terra, tra cui rientra chiaramente anche la stessa show girl. Nelle ultime ore ha pubblicato su Instagram alcune sue foto veramente provocanti in costume che hanno acceso il web.

Elisabetta che è rientrata da Los Angeles per trascorrere le vacanze con la figlia Skyler, si gode la terra natia in compagnia della sua famiglia. Il suo corpo statuario di certo non passa inosservato, e tra un tuffo nelle limpide acque, colazioni con cari amici al bar e l'adozione di un tenero cagnolino, pubblica delle foto sensazionali.

I follower sembrano gradire molto la sinuosa show girl in un costume color cipria che lascia trasparire le curve da capogiro incendiando il limpido mar di Sardegna. La scollatura tattica lascia scoperto il decolletè esplosivo che non riesce ad essere contenuto adeguatamente dal leggero indumento.

Il successo ormai l'ha travolta e l'ha portata negli Stati Uniti ma, il pubblico italiano sembra di certo non dimenticare la bella Elisabetta, che resta una delle veline più amate di tutti i tempi in coppia con la collega Maddalena Corvaglia.

Nei giorni scorsi altri scatti hot di Elisabetta Canalis in intimo hanno acceso instagram. Per i suoi follower si preannuncia un'estate veramente bollente.