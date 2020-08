Elisabetta Canalis manda in tilt Instagram: costume trasparente e curve da paura

L'estate di Elisabetta Canalis prosegue a gonfie vele e dopo la breve parentesi sarda è ritornata alle spiagge californiane dove ha sfoggiato un costume veramente molto provocante che trattiene a stento le sue forme incontenibili.

Qualche giorno fa l'ex velina si era scagliata sui social contro dei vandali che le avevano rubato le bici e poi le avevano scagliate giù dalla costiera. Ora invece su Instagram ha deciso di pubblicare uno scatto veramente hot che ha fatto impazzire i suoi follower.

La bella Elisabetta ha infatti condiviso un suo scatto in costume che lascia ben poco all'immaginazione. Si tratta di un pezzo unico bicolore monospalla che, è tagliato sul fianco. Il costume è quasi trasparente e mette in vista tutte le sue forme provocanti. Il seno prosperoso straborda dalla pezzo superiore bianco, le braccia ripiegate dietro la testa a mantenere i capelli e lo sguardo ammiccante hanno mandato in delirio i suoi seguaci che, hanno invaso la foto di like e commenti.

Questa è solo una delle tante foto bollenti pubblicate sui social network dalla bella velina sarda che nonostante la nascita della piccola Skyler si è mantenuta in forma con duri allenamenti . Di recente tra l'altro George Clooney ha rivelato che la Canalis è la donna che maggiormente lo ha fatto ridere.