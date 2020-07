Elisabetta Canalis al mare in Sardegna: lo scatto bollente su Instagram conquista tutti

Elisabetta Canalis continua a mostrare il proprio fisico scolpito e perfetto su Instagram. L'ex Velina, oggi 41enne, è tornata nella sua Sardegna per trascorrere qualche settimana al mare, e come sempre ha documentato il tutto attraverso l'account Instagram seguito da milioni di fan.

La Canalis ha raccontato la sua "colazione italiana" in uno scatto hot con un bikini semitrasparente, che mette in mostra la sua forma fisica perfetta frutto di ore ed ore in palestra, che più volte ha documentato anche attraverso il proprio account Instagram.

Come leggiamo nella didascalia, lo scatto rientra in una campagna promozionale che la Canalis sta portando avanti con un popolare marchio d'abbigliamento, e come osservato da alcuni fan, è "la migliore pubblicità possibile!".

Inutile dire che la foto ha fatto il pieno di like, ed i follower sono rimasti estasiati da Elisabetta, che è da sempre una delle Veline più amate dal pubblico italiano. Negli ultimi giorni la Canalis aveva anche documentato sul proprio Instagram le proteste per l'uccisione di George Floyd.

Ieri invece Maddalena Corvaglia, un'altra Velina, aveva incantato Instagram con alcuni scatti al mare, mentre qualche giorno fa era stata la volta di Melissa Satta, anch'essa ex Velina e fanatica della palestra e della forma fisica. Tutte e tre sono accomunate dai followers.