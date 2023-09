Elisabetta Canalis alla Milano Fashion Week fa impazzire i fan su Instagram

Archiviato il divorzio con Brian Perri, Elisabetta Canalis è protagonista della Milano Fashion Week e con una serie di immagini pubblicate sul proprio account ufficiale Instagram ha fatto impazzire i numerosi follower.

Capelli tirati indietro, body nero e gambe scoperte, per mettere in mostra dei collant velati protagonisti di una sfilata di moda a cui ha preso parte, l’ex Velina 45enne ha subito fatto il pieno di like di commenti. Nelle fotografie la Canalis si è fatta fotografare dasola, sebbene all’evento avessero partecipato anche altre personalità del mondo dello spettacolo come Melissa Satta (anch’essa ex Velina di Striscia la Notizia).

L’evento è il Calzedomania A Legs Celebration, che vuole celebrare proprio i collant e la bellezza delle donne, e con Elisabetta Canalis - a giudicare dai commenti e dai like - gli organizzatori hanno fattocentro.

Tra i commenti che spiccano sotto al post figura quello di Sonia Bruganelli che si lascia andare ad un generico ed ironico “ti odio” . Altri invece minacciano di bloccarla in quanto ammaliati da tanta bellezza, ed infatti c’è chi non esita a definirla “la più bella in assoluto della TV”