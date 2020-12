Elisabetta Gregoraci non rimpiange il GF Vip: ora si gode il suo Nathan Falco

L'addio al Grande Fratello Vip sembra non essere stato per nulla doloroso per Elisabetta Gregoraci che ora è tornata finalmente dal suo Nathan Falco. I due sono prontissimi a godere insieme della magia del Natale.

L'ex signora Briatore sembra felicissima di aver fatto ritorno alla propria abitazione e sui social network ha condiviso con i suoi follower i momenti salienti dell'addobbo dell'albero di Natale. La showgirl calabrese aveva espresso tutto il suo desiderio di poter passare le Feste in famiglia e per tale ragione era stata tra i concorrenti che avevano deciso di dire addio al del Grande Fratello Vip dopo il prolungamento dei reality show. Alfonso Signorini aveva tentato in ogni modo di convincere Elisabetta Gregoraci ma, non ci è riuscito.

Elisabetta Gregoraci sarà di settimana in settimana nello studio di Canale 5 con gli altri concorrenti eliminati a far presente il suo punto di vista sull'andamento del reality show. Lo stesso farà anche Francesco Oppini che ha abbandonato la casa per far ritorno al proprio lavoro ma, nei giorni scorsi ha deciso di rientrarvi brevemente per salutare Tommaso Zorzi, uno dei suoi più cari amici che aveva rivelato a Malgioglio tutto il suo amore per il figlio di Alba Parietti.