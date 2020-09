Elisabetta Canalis scandalosa! Fa il bagno nuda in piscina e mette in mostra il lato b

In questa estate bollente agli sgoccioli, Elisabetta Canalis ha ancora in serbo qualche piccola e piccante sorpresina per i suoi follower.

La meravigliosa ex velina mora di Striscia la Notizia si è mostrata intenta a nuotare nelle acque della sua piscina di Los Angeles al naturale, proprio come mamma l'ha fatta, totalmente nuda. Nessun costume avrebbe sicuramente potuto contenere la sua bellezza esplosiva, e così ha deciso di non indossare nulla, mettendo in mostra il suo statuario lato B che ha conquistato l'attenzione e l'interesse di tutti i suoi fan.

La didascalia della foto recita semplicemente "Freedom" ovvero libertà di essere ed apparire come meglio si vuole senza dover tener conto delle imposizioni della società. Libertà di rompere gli schemi ed andare controcorrente.

Questa immagine ha destato sicuramente molto scalpore e non sono mancati i commenti sia di donne che di uomini che hanno sottolineato l'incredibile audacia e sensualità di questo scatto, senza dimenticare l'incredibile forma fisica di Elisabetta Canalis.

Tra i commenti c'è anche quello di Maria Pia Calzone, l'ex Donna Imma di Gomorra, che ironicamente ha detto: "Ely scusa, mi puoi dire la marca di quelle chiappe?!". Insomma la Canalis è ancora una volta regina incontrastata dei social con il suo corpo da paura.