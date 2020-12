Elisabetta Canalis si schiera con Luciana Littizzetto: 'Non possiamo reprimere l'ironia'

Nelle scorse settimane Luciana Littizzetto è stata travolta dalle critiche per il suo commento su Wanda Nara. La comica intervenuta a Che tempo che fa aveva preso in giro una foto della signora Icardi, ma ad alcuni non era per nulla piaciuta la sua ironia.

A difesa della Littizzetto è intervenuta nelle ultime ore Elisabetta Canalis che in un lungo post su Instagram ha chiesto di evitare qualsiasi becero moralismo: "Pubblico volentieri l’articolo scritto da Roberto D’Agostino riguardo alla censura buonista del politicamente corretto che sta arrivando anche in Italia. Lo dico vivendo in USA, un paese vittima di questa ipocrisia in cui fare una battuta ed avere un’opinione che sia diversa da quella del gregge equivale ad essere tacciati di razzismo, omofobia o misoginia".

L'ex velina ha poi continuato: "Sono stata vittima e oggetto di diverse battute della Littizzetto e ne sono onorata perché la considero una grande attrice comica ed un personaggio televisivo irriverente e mai mai volgare. Mi sono fatta delle gran risate e mai ho pensato di essere stata offesa come donna. Smettiamola di omologarci al pensiero delle star di Hollywood o di chi ci impone di pensarla a senso unico. Abbiamo un cervello ed un senso dell’ironia che non possiamo reprimere in nome delle etichette che gli altri ti vogliono dare".

Intanto Wanda Nara ha deciso di querelare la Littizzetto.