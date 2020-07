Elisabetta Canalis sconvolge i suoi follower, costume micro e corpo scultoreo

Elisabetta Canalis sta scaldando l'estate dei suoi follower con vari post che lasciano ben poco all'immaginazione. Curve sempre bene in vista e costumi succinti mettono in mostra un corpo da paura. D'altronde l'ex velina si allena tutti i giorni pesantemente e deve pur far notare i risultati del suo duro lavoro.

L'ultima foto pubblicata ha seriamente mandato in delirio tutti i suoi follower che sono rimasti a bocca aperta dinnanzi a cotanta bellezza. Il viso celato dal cellulare e il capo coperto da un cappello in paglia, condensano tutta l'attenzione sul fisico statuario.

E se la parte alta del bikini copre a malapena il seno prosperoso, la parte bassa ha destato veramente molto scalpore. Si tratta infatti di un mini slip talmente minuscolo da non riuscire nemmeno a coprire i precedenti segni dell'abbronzatura. Il ventre piattissimo ovviamente non necessita di alcun contenimento.

La foto allo specchio di una bagno in cui si intravede una vasca in marmo ha fatto il giro del web e di certo non sono mancati i complimenti dei suoi seguaci. Già nei giorni scorsi la Canalis aveva fatto impazzire tutti con altri post in costume. A farle compagnia nel limpido mare di Sardegna c'è un'altra velina che nemmeno scherza per foto provocanti. Melissa Satta infatti ha mostrato il suo corpo da capogiro, pubblicando una sua foto in costume.