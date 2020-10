Elisabetta Canalis sexy benzinaia: così fa il pieno di like

Le foto in lingerie avevano già conquistato i suoi follower ma, Elisabetta Canalis ha ben pensato di fare di più, mostrandosi sensualissima su Instagram mentre fa benzina in quel di Hollywood.

L'ex velina di Striscia la Notizia nell'ultimo scatto pubblicato sul noto social network appare radiosa con i suoi fluenti capelli legati e con degli occhiali scuri che le incorniciano il viso. Ma, un particolare ha fatto andare in tilt i suoi seguaci: ovvero un body di pizzo nero quasi trasparente che mette in mostra le sue forme perfette. L'outfit è completato da un jeans piuttosto largo e strappato in alcuni punti.

La didascalia della foto recita: "Ready to hit the road" ovvero "Pronta a mettermi in viaggio" e come spesso accade per i post di Elisabetta Canalis i commenti non sono mancati. Un utente ha scritto: "Io quando vado a fare benzina trovo solo gente incazzata", un altro ha scritto: "Mamma mia hai 40 anni sei più figa delle 20 enni mamma mia". Una ragazza invece si è soffermata sul particolare abbigliamento scelto dell'ex di Bobo Vieri: "Io pure vado sempre a mettere la benzina vestita così!!!!".

Insomma, che si tratti di foto in intimo o di uno scatto senza veli in piscina, la Canalis si conferma una delle regine incontrastate di Instagram.