Elisabetta Canalis da urlo su Instagram: gli scatti dell'ex Velina sono roventi

Elisabetta Canalis aveva fatto impazzire tutti alla Milano Fashion Week con il suo look super sexy. L’ex Velina di Striscia La Notizia però non perde occasione per deliziare i suoi follower con scatti bollenti sul proprio account ufficiale Instagram, come quelli pubblicati qualche giorno fa che hanno scatenato i follower e VIP.

La modella infatti ha pubblicato una serie di immagini dove posa con un body trasparente ed un paio di collant che mettono in mostra il suo fisico perfetto, frutto di duri allenamenti in palestra ed un regime alimentare ferreo. Nonostante i 45 anni, Elisabetta non mostra minimamente i segni degli anni che passano e come osservato da alcuni follower, ha un fisico da fare invidia alle nuova generazioni.

Tra i numerosi commenti che hanno affollato il post, che ha ottenuto oltre 200mila like nel giro di pochi giorni, c’è quello di Elettra Lamborghini che si è limitato ad un “Ella peppaaa”. Anche Giulio Golia ha commentato, in modo ironico, con un “Bello il divano, anche se il colore.. Bhe ci penso grazie” . Gli scatti hanno stregato davvero tutti.