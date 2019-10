Elisabetta dubita di sé stessa nel trailer ufficiale di The Crown 3

Novembre è alle porte e nel giro di un paio di settimane porterà con sé l'esordio della terza stagione di The Crown, che sarà disponibile su Netflix a partire dal 17 del prossimo mese. Il nuovo trailer ufficiale della serie ci permette di dare un ulteriore sguardo alla regina Elisabetta di Olivia Colman.

Sulle note di una particolarissima cover di The Times they are A-Changin' di Bob Dylan scorrono le immagini di un Regno Unito in subbuglio e di una famiglia reale quanto mai in fermento, a partire dalla stessa Elisabetta. La regina, ora interpretata dall'attrice premio Oscar per La Favorita e non più da Claire Foy, tira le somme dei primi 25 anni trascorsi dalla sua incoronazione, chiedendosi se non sia anche sua la responsabilità dei problemi del Paese.

Le immagini ci mostrano poi anche il principe Filippo, il cui volto ora è quello di Tobias Menzies in luogo di quello di Matt Smith, la principessa Margaret interpretata da Helena Bonham-Carter e Josh O' Connor nel ruolo di un principe Carlo piuttosto irrequieto. Proprio il principe Carlo di 'O Connor ci era stato mostrato insieme all'amata Camilla da alcune foto pubblicate su Empire alcuni giorni fa.

Grande è ovviamente la curiosità per la prova di Olivia Colman, chiamata a raccogliere il testimone da una Claire Foy amatissima dal pubblico durante le prime due stagioni: il nuovo volto della regina Elisabetta sembra esserne più che consapevole, tanto da decidere di ispirarsi proprio alla sua collega per l'interpretazione del suo personaggio.