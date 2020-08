Elisabetta Gregoraci bacchetta Briatore: 'Non bisogna sottovalutare niente'

Elisabetta Gregoraci è intervenuta sulla questione che ha tenuto banco negli ultimi giorni e che ha riguardato il suo ex marito Flavio Briatore risultato positivo al Covid così come molti altri VIP che hanno frequentato il Billionaire e la Sardegna in generale.

La showgirl in un periodo tanto complesso si è sempre mossa con prudenza, evitando i bagordi notturni e i luoghi affollati: "Io consiglio sempre tutte le persone che mi sono vicine, sono molto attenta, per alcune amiche addirittura bacchettona. Poi ognuno fa di testa sua. Il problema non è la notte sarda, ma sono le notti in generale. Con tutto quello che abbiamo attraversato capisco la voglia di evadere, ma questo problema esiste non ce lo dobbiamo scordare. Servono tutte le attenzioni e le precauzioni, non bisogna sottovalutare niente".

Elisabetta Gregoraci torna a parlare poi del suo futuro lavorativo. Sarà infatti tra i prossimi concorrenti del Grande Fratello VIP condotto da Alfonso Signorini: "Sono molto emozionata: lavoro in tv da 15 anni, ho recitato in sei film, ho scritto un libro eppure sono agitata. Non ho ancora preparato nemmeno la valigia. Vivo questa cosa con lo spirito della gita scolastica".

Ciò che la preoccupa particolarmente è il distacco da suo figlio Nathan Falco: "Non siamo mai stati lontani per più di nove giorni, quindi, anche se ho organizzato tutto, il pensiero c'è. Prima di accettare ne ho discusso con lui: Nathan ha 10 anni, è grande e grosso, il mio piccolo gigante buono, e parla anche come un adulto... alla fine per lui sarà quasi un sollievo allontanarsi un po' da una mamma così fisica, rompiscatole".