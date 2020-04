Elisabetta Gregoraci dimagrita? Ecco cosa sta succedendo e come vive il lockdown

Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Flavio Briatore, ha pubblicato ultimamente alcune foto dove appare leggermente dimagrita. Ma cosa sta succedendo nella vita della showgirl?

Intervistata da Lorella Cuccarini a "La Vita in Diretta", Elisabetta Gregoraci dice di stare passando il periodo di quarantena nella sua casa a Montecarlo con il figlio Nathan e l'ex marito Flavio Briatore, e non sembra per nulla turbata o scontenta, anzi la ex modella appare raggiante e in splendida forma.

Alla trasmissione Rai Elisabetta Gregoraci racconta della tristezza che ha provato ormai due mesi fa, quando è stato annunciato il lockdown in tutta Italia: "Quando Conte ha dichiarato tutta l'Italia come zona rossa ho pianto tantissimo. Sapere di non poter più riabbracciare la mia famiglia in Calabria per me è stato un duro colpo. Appena avrò la possibilità la prima cosa che farò è tornare da loro."

E dichiara di passare il tempo cucinando tantissimo. Confessa: "Io non sono mai stata una grande amante della cucina, mi piace il cibo e mangiare ma non cucinare, adesso invece io e Nathan ci divertiamo a cucinare insieme, abbiamo trovato questo diversivo". Infatti non mancano le dirette Instagram in cui la Gregoraci si diletta tra carbonara e tiramisù.

La cosa che le manca rispetto alla sua routine è l'intensa attività fisica a cui Elisabetta si sottoponeva quotidianamente prima dell'emergenza sanitaria. Sarà per questo motivo che nelle ultime foto la si vede leggermente più magra del solito, e non per problemi di salute.

