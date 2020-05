Elisabetta Gregoraci fa impazzire i fan su Instagram: nella foto è una bomba!

Elisabetta Gregoraci ha fatto impazzire i propri follower di Instagram con una fotografia molto sexy pubblicata sul proprio account, che ha immediatamente racimolato tantissimi like.

Nello scatto, disponibile come sempre in calce, la modella calabrese si è auto-ritratta davanti allo specchio con un vestitino nero stretto, dei collant neri ed un tacco alto che ha messo in mostra il proprio corpo e la scollatura.

La fotografia è condita da un messaggio autoironico: "ricordatemi così, prima della quarantena". Il selfie è infatti stato scattato a Milano prima del lockdown, e nonostante non si tratti di una foto recente ha comunque fatto incetta di like e commenti estatici.

In molti infatti si sono complimentati per la forma fisica della Gregoraci, ed infatti nella sezione commenti sono piovuti cuoricini, commenti e baci. Alcuni hanno semplicemente scritto che "sei meravigliosa come sempre", altri l'hanno definita "spettacolare". "Sei sempre superbella come quando avevi 20 anni!! Ce ne fossero come te!" scrive una fan, mentre un altro l'ha definita "la Dea nera". "Ciao Elisabetta, ti ammiro tantissimo. Che donna! Quest'anno mi avvisi se fai i battiti live? Ti vengo a trovare, voglio abbracciati forte forte" ha scritto una giovane fan, mentre altri in riferimento alla didascalia le consigliano "tre giorni di detox".

