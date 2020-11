Elisabetta Gregoraci, parla l'ex: 'Ha raccontato solo bugie'

Mino Magli, l'ex di Elisabetta Gregoraci ha deciso di pubblicare una lettera su Oggi per smentire quanto alcuni anni fa disse la showgirl ne periodo in cui aveva iniziato la sua relazione con Flavio Briatore.

La donna all'epoca sosteneva infatti che l'uomo fosse fidanzato con sua cugina e non con lei. Sono passati tanti anni ormai e finalmente Magli ha deciso di rompere il silenzio: "Finché faceva la moglie e la madre sono stato zitto, un po’ per rispetto, un po’ perché aveva il desiderio di conservare un bel ricordo di Elisabetta. Quella di chiudere gli occhi davanti alle sue bugie era per me quasi un’abitudine. Persino di fronte alle notizie di Vallettopoli feci finta di nulla: all’epoca ero innamorato, e temevo che scoprire la verità mi avrebbe costretto a lasciarla, così accettai le sue rassicurazioni. Ma ci si sveglia anche dal sonno più lungo".

Nella lettera l'uomo ha poi aggiunto: "Solo oggi, amareggiato, scopro di aver fatto parte di un popolato condominio. Il secondo, quello che brucia a distanza di 13 anni, il peggiore in assoluto, è quello di aver partecipato ignaro ad un piano da te abilmente studiato a tavolino, un piano che mi ha reso complice delle tue menzogne quando ripetutamente mi rinnegavi spacciandomi per il fidanzato di tua cugina".

Magli ha poi spiegato che la Gregoraci nel corso degli anni ha raccontato solo bugie, spinta dalla voglia di affermarsi e di assicurarsi un futuro agiato: "Perché tutte quelle menzogne? Perché parli di aver sacrificato parte della tua vita per stare dietro ad un uomo impegnativo quando, da sempre, hai dimostrato che non volevi altro che crearti un comodo futuro buttando, senza remore, giù dalla torre chi era al tuo fianco quando non eri nessuno? Perché giochi con i sentimenti degli altri? Perché nella Casa non dici la verità?".

Insomma questo fa pensare che anche tutte le accuse mosse dalla Gregoraci a Briatore siano fasulle. Staremo a vedere come si evolveranno le cose.