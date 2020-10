Elisabetta Gregoraci risponde a Briatore: 'Da lui non ho mai preteso nulla'

Continua il botta e risposta a distanza tra la Gregoraci e Briatore, la showgirl infatti non ci sta ad essere definita una parassita e, direttamente dalla casa del Grande Fratelli dice la sua sulla questione.

Alfonsi Signorini ha permesso alla Gregoraci di leggere l'intervista rilasciata Briatore in cui l'imprenditore ha raccontato la faraonica vita della showgirl tra case in giro per il mondo, viaggi extra lusso e ricche sovvenzioni. La risposta di Elisabetta non si è fatta attendere e, ha criticato aspramente il suo ex marito per il tono dispregiativo usato nei suoi confronti.

"Quando ho conosciuto Flavio Briatore lui aveva già tutto questo. Poteva vantare casa a Londra, casa a Montecarlo ed era solito fare lunghe vacanze in Sardegna. Quando la mia relazione con lui è finita, ho rinunciato a tutto questo. Non ho preteso nulla. Tranne che passare 15 giorni all'anno con mio figlio in vacanza, perché mi spetta. Poi che lui abbia una casa in Sardegna e risparmi anche i soldi dell'Hotel e io possa quindi a stare a casa sua in Sardegna cosicché mio figlio abbia un "nido" è un altro paio di maniche. I panni sporchi si lavano in casa, però bisogna sempre essere onesti e sinceri! Dire sempre la verità".

La Gregoraci ha poi aggiunto: "Anche quando ero la Signora Briatore ho sempre lavorato. Non ho mai smesso. E tutte le volte che lui si arrabbiava e cercava di ostacolarmi nel mio lavoro, io sono sempre andata dritta per la mia strada A me spiace che lui abbia fatto detto queste cose, perché io in questi anni non ho mai aperto bocca e non ho mai detto nulla perché a lui voglio davvero un gran bene... Per quanto riguarda il mio lavoro, io non mi vergogno di andare a tagliare nastri né di stare qui al Grande Fratello con questi ragazzi che sono stupendi. Mi dispiace, quindi, per lui. Se ne facesse una ragione".

Già nei giorni scorsi Elisabetta aveva rivelato di aver attraversato momenti veramente difficili al fianco del noto imprenditore. A suo dire infatti, Briatore aveva preferito recarsi in discoteca, piuttosto che stare al suo fianco dopo la tagica morte di sua madre.