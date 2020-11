Elisabetta Gregoraci scoppia in lacrime: la disperazione per la showgirl è incontenibile

Elisabetta Gregoraci è stata una delle protagoniste indiscusse del Grande Fratello, prima per i battibecchi a distanza con Flavio Briatore e poi per la sua liason con Pierpaolo Pretelli ma, nell'ultima puntata si è fatta cogliere dalla disperazione.

La showgirl nel corso della sua esperienza nella casa si è sempre mostrata sorridente combattiva ma, l'arrivo di un inaspettato videomessaggio l'ha fatta cadere nel baratro della disperazione. La Gregoraci, condotta nella Mistery Room da Alfonso Signorini, ha ricevuto un videomessaggio incredibilmente toccante da parte del padre Mario.

"Spero che vada tutto bene. A papà mancano molto le tue telefonate. Siamo tutti con te, ti guardo sempre per 24 ore al giorno. Ti voglio un bene infinito, devi rimanere sempre quella persona umile che sei sempre stata. Ti mando un abbraccio".

Elisabetta dopo aver ascoltato queste parole, visibilmente commossa ha detto: "Mi manchi tanto papà, ti voglio un sacco bene. Ti amo tanto". La Gregoraci ha sempre avuto un rapporto molto speciale con il proprio padre e il loro legame è divenuto ancora più forte dopo la morte di mamma Maria.

"Loro due erano inseparabili, si amavano in un modo impossibile da raccontare. Si tenevano sempre la mano. Quando mia madre è morta, mio padre si è chiuso in se stesso, sono stati anni molto difficili per me".