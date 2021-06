Elisabetta Gregoraci shock: 'Ho trovato un ladro in casa! Mio figlio mi ha salvata'

Elisabetta Gregoraci è letteralmente sotto shock, come riferisce lei stessa sui social network. Rientrata a Montecarlo dopo un breve soggiorno a Capri, la showgirl 41enne ha trovato un ladro ad attenderla in casa che però è stato prontamente messo in fuga dalla tempestiva telefonata di suo figlio alla polizia.

"Oggi sono andata a prendere Nathan a scuola. Rientrando mi sono trovata un ladro in casa. É stata una giornata abbastanza movimentata e difficile, ci siamo spaventati tutti. Non so con quale freddezza sono riuscita a inseguire il ladro e a fare dei video. Grazie a Dio il ladro è catturato: è stato arrestato", ha rivelato l'ex moglie di Flavio Briatore che poi ha aggiunto:

"Nathan ha avuto la prontezza di chiamare la polizia. Il primo incontro con lui l'ha avuto la mia tata, che si è spaventata tanto. Questo personaggio ha iniziato a lanciare calci e ad aggredirla, ma grazie a Dio sta bene, ci siamo solo spaventati".

"La polizia è arrivata dopo pochi minuti, io l’ho inseguito urlando e diciamo che l'ho messo all’angolo. L'hanno catturato e adesso è in prigione, dove è giusto che sia", ha commentato l'ex protagonista dell'ultima edizione del GF VIP vinta da Tommasso Zorzi. Per fortuna le cose sono andare nel migliore dei modi, e la Gregoraci ha detto in conclusione: "Questa giornata ci ha lasciato un po' scombussolati ma posso raccontarvela con il sorriso perché è tutto passato e stiamo tutti bene. Le cose belle ve le racconterò domani, perché mi devo ancora riprendere".