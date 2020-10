Elisabetta Gregoraci shock: 'Quando è morta mia madre Briatore è andato in discoteca'

Elisabetta Gregoraci già nei giorni scorsi si era abbandonata a pesanti rivelazioni sul suo ex marito. Ora la concorrente della casa del Grande Fratello ha rincarato la dose, raccontando alcuni comportamenti sconcertanti che Briatore avrebbe avuto in uno dei momenti più difficili della sua vita.

Parlando con la contessa Patrizia De Blanck, la showgirl ha dichiarato di essere stata totalmente abbandonata dal noto imprenditore a seguito della morte di sua madre: "Mi trascurava molto, ma è successa una cosa che mi ha fatto rimanere molto male. Quando è morta mia madre, il giorno del funerale mi ha lasciato da sola per andare in discoteca. Da lì mi è scattato tutto".

Insomma alla base della rottura definitiva del matrimonio ci sarebbe stato questo spiacevole atteggiamento. La Gregoracci pur amando Briatore, non è proprio riuscita a digerire il fatto di essere lasciata sola proprio quando ne aveva più bisogno: "Lui non è cattivo, ma non sa gestire certe situazioni. Quella cosa non sono riuscita mai a perdonargliela. Non ero la sua priorità anche se gli sono sempre stata vicino. Ti do la mia giovinezza, un figlio e davanti a una cosa così... da lì si è rotto qualcosa".

La contessa a quel punto, particolarmente risentita ha detto: "Quando sposi degli uomini così, e te lo dice chi conosce queste situazioni, o ti fai la tua vita o li lasci".

Intanto Briatore che nei giorni scorsi ha ricevuto il Tapiro d'Oro, continua ad essere ancora contrario alla partecipazione delle Gregoraci al GF Vip e, ha anche rispedito al mittente tutte le accuse della sua ex-moglie.