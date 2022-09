Elisabetta II, da Sandra Oh a Bear Grylls: tante star ai Funerali della Regina

La morte della Regina Elisabetta ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore dei suoi sudditi, compresi quelli d'oltreoceano e così, al suo funerale hanno preso parte non solo i capi di stato ma anche numerose star del mondo del spettacolo.

Molti hanno notato ad esempio la presenza di Sandra Oh, l'attrice canadese ex star di Grey's Anatomy che insieme al Primo Ministro Justin Tradeau ha fatto parte di una delegazione insieme ad altri illustri membri del Commonwealth.

L'interprete di Cristina Young nel giugno di quest’anno è stata nominata Ufficiale dell'Ordine del Canada per la sua "carriera artistica piena di memorabili ruoli teatrali, televisivi e cinematografici in Canada e all'estero". Si tratta di un'importanza onorificenza civile creata nel 1967 dalla Regina stessa per esaltare le personalità "il cui servizio modella la nostra società, le cui innovazioni accendono la nostra immaginazione e la cui compassione unisce le nostre comunità"

Tra gli invitati illustri di questa cerimonia funebre c'era poi anche Bear Grylls in rappresentanza della Scout Association patrocinata fin qui dalla Regina stessa.

David Beckam invece, ha portato il suo saluto alla Regina Elisabetta dopo aver pazientemente aspettato il suo turno per dodici ore. come migliaia di altre persone si è messo in fila per rendere l'ultimo omaggio all'amatissima Sovrana a Westminster Hall, attendendo pazientemente il proprio turno per quasi 13 ore.

E intanto proprio in segno di rispetto, The Crown si è fermata. I lavori dello show Netflix riprenderanno sicuramente presto ma per ora, la serie dedicata alla famiglia reale ha deciso di interrompere le riprese.