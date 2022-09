Elisabetta II, svelata la causa di morte improvvisa dell'amatissima sovrana britannica

Ad oltre 20 giorni dalla morte della Regina Elisabetta è stata ufficialmente rivelata la causa del suo decesso e da quanto traspare dal certificato, l'amatissima sovrana sarebbe scomparso solo per via dell'età ormai piuttosto avanzata.

Il National Records of Scotland, il dipartimento del governo scozzese che si occupa della gestione degli archivi di stato, ha dichiarato che la Regina è deceduta per vecchiaia l'8 settembre alle 15:10 ora locale nel suo Castello di Balmoral. Nessuna complicazione dovuta ad eventuali malattie pregresse dunque, come si era ipotizzato in un primo momento dopo l'annuncio delle precarie condizioni di salute diramato nello stesso giorno.

Ricordiamo che Elisabette II è stata la più longeva sovrana britannica, essendo rimasta sul trono per oltre 70 anni da quel ormai lontano 6 febbraio 1952, giorno in cui è succeduta a suo padre Re Giorgio VI. Gli anni del suo regno non sono stati di certo facili tra scandali familiari, lutti controversi e complessi momenti politici.

E proprio alla storia del suo lunghissimo regno è dedicata The Crown, la serie Netlix in arrivo con la sua quinta stagione, che attraverso 3 differenti attrici ha raccontato le fasi più salienti della vita della monarca che tra non poche difficoltà ha dovuto farsi largo in un mondo guidato da uomini.