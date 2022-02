Elisabetta incorona Camilla: 'Desidero che venga riconosciuta come Regina consorte'

Elisabetta II ha annunciato ai suoi sudditi del Regno Unito il desiderio che Camilla, meglio nota come duchessa di Cornovaglia, possa ricevere il titolo onorifico di "regina consorte" quando suo figlio, il Principe Carlo diventerà re, succedendole al trono britannico.

La Regina ha espresso la sua volontà durante un messaggio rivolto alla nazione alla vigilia del 70esimo anniversario della sua ascesa al trono. Fin qui si ipotizzava che Camilla potesse essere riconosciuta solo come principessa consorte, invece a quanto sembra, la seconda moglie di Carlo potrà contare sul titolo di Regina.

Nel suo discorso, Elisabetta II ha detto: "Quando, a tempo debito, mio figlio Carlo diventerà re, so che garantirete a lui e a sua moglie Camilla lo stesso sostegno che avete dato a me. Ed è mio sincero augurio che, quando quel momento arriverà, Camilla sia riconosciuta come regina consorte".

Dal canto loro, il Principe del Galles e la Duchessa di Cornovaglia si sono detti onorati e commossi per il significativo gesto compiuto dalla regina e sembra che questo sia dipeso dai larghi consensi riscossi da Camilla negli ultimi anni. Inizialmente infatti, la Parker Bowles non era assai amata dai sudditi, forse proprio per via del sua relazione extraconiugale con Carlo che di fatto, ha causato la fine del suo matrimonio con Lady Diana.

Vedremo queste scene in The Crown 5 mentre sembra che Harry e Meghan siano nei guai con Netflix per il mancato rispetto del contratto stilato con il colosso dello streaming.