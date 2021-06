Élite 4, la spiegazione del finale di stagione su Netflix

La quarta stagione di Élite è uscita su Netflix il 18 giugno, i fan l’hanno già divorata e aspettano di sapere come proseguiranno le avventure degli amati personaggi dopo il finale shock, dopotutto non sarebbe Élite senza mistero, romanticismo e omicidio.

La quarta stagione ha introdotto un nuovo preside a Las Encinas, Benjamin (Diego Martin) ed i suoi tre figli, Ari (Carla Díaz), Patrick (Manu Rios) e Mencína (Martina Cariddi). Al mix si è aggiunto anche un membro della famiglia reale europea, Phillipe (Pol Granch) e il dramma e lo scandalo continuano. L'intera stagione, grazie ai flashback, ruota attorno al mistero di chi ha attaccato Ari, la quale è rinvenuta in fin di vita vicino ad un lago.



La ragazza si ritrova in un triangolo amoroso con Samuel e Guzmán e fa fatica a scegliere tra loro, ma nessuno dei due è responsabile di averla quasi uccisa. Il finale chiude la sua storia, ma con una svolta che pochi avrebbero potuto prevedere. Phillipe ospita una festa di Capodanno, riunendo tutti i personaggi e tutti i loro drammi in un unico posto. Lì, Guzmán e Samuel si confrontano con Ari e mentre i ragazzi litigano il telefono di Samuel cade a terra. Un messaggio di Ari rivela che è lui quello con cui lei vuole davvero stare.



Successivamente il mistero di Ari viene risolto ed apprendiamo che è stata quasi picchiata a morte da Armando, l'uomo che ha plagiato e pagato Mencína per andare a letto con lui ricattandola. Dopo averlo visto attaccare Mencína sul molo del lago, Ari lo ha affrontato per cercare di difendere la sorella che si era già allontanata, ma lui ha iniziato a picchiarla violentemente e Guzmán è intervenuto in suo soccorso.

Il ragazzo riesce a inseguire Armando in una rimessa per barche, trova una pistola lanciarazzi e gli spara uccidendolo all'istante. Guzmán, Rebeka e Samuel si disfano del cadavere buttandolo nel lago mentre Ari, rimasta sola, ubriaca e insanguinata sul molo sviene e cade nel lago. I paramedici arrivano più tardi e riescono a salvarla ma non sa che Armando è morto dato che Guzmán le dice che non l'ha trovato.



Guzmán quindi termina ufficialmente la sua relazione con Ari perché si rende conto che lei ama Samuel. Per togliere ogni sospetto del suo coinvolgimento nell'omicidio decide di andare via insieme ad Añder Munoz, lasciando Madrid. Sembra improbabile che apparirà nella quinta stagione, a meno che il corpo di Armando non venga trovato e venga arrestato. È possibile che abbia lasciato lo spettacolo per sempre.



Alla fine Mencía torna a stare di nuovo con Rebeka e racconta anche a suo padre e Patrick cosa è successo davvero con Armando, con Ari al suo fianco. Rebeka rivelerà a Mencía che Armando è morto nella quinta stagione? Dovremo aspettare per scoprirlo.



Ander e Omar intanto hanno aperto la loro vita sessuale a Patrick nella quarta stagione ma la cosa non ha funzionato e alla fine si sono lasciati. Ander aveva programmato di partire e lasciare Madrid ma quando Omar gli chiede di tornare insieme, annulla i suoi programmi. Tuttavia, quando Omar scopre i piani annullati di Ander lo incoraggia ad andare e lo vediamo partire insieme a Guzmán.



Per quanto riguarda Phillipe invece, ha iniziato ad uscire con Cayetana ma lei tronca il loro rapporto dopo che lui l'ha aggredita sessualmente. Nel finale di stagione, si scusa con Cayetana e telefona alla ragazza che ha precedentemente aggredito, Elodie Finel, per scusarsi dicendole di fare ciò che vuole della sua confessione. Non è chiaro se tornerà o meno nella quinta stagione di Elite e che cosa potrebbe accadergli adesso.



Vi lasciamo con la nostra recensione di Élite e alcune novità nel cast della quinta stagione di Élite.