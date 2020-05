Élite 4, ufficiale l'addio di alcuni personaggi: scopriamo chi ci lascerà

In queste ore il team di Netflix Italia ha pubblicato su YouTube un video nel quale mostra la conclusione delle riprese per la terza stagione di Élite, da esso appare evidente che alcuni personaggi diranno addio alla celebre serie spagnola.

Anche se la piattaforma streaming non ha ancora reso ufficiale la produzione della quarta stagione, sembra ormai chiaro che ci sarà, vista anche la diffusione di notizie sull'abbandono di alcuni importanti interpreti.

I fan probabilmente avevano già intuito tutto, ma dal video pubblicato da Netflix sembra palese l'addio di Danna Paola (Lucrecia), Ester Expósito (Carla), Mina El Hammani (Nadia), Álvaro Rico (Polo) e Jorge López (Valerio). Nel filmato si vedono infatti i cinque attori ringraziare tutto il cast e la produzione che hanno lavorato alla realizzazione della serie. Ciascuno di loro poi racconta come è stato far parte di questa grande famiglia.

Per i primi quattro l'addio allo show era piuttosto prevedibile vista le conclusione delle loro storyline, Lucrecia, Carla e Nadia erano partite alla volta di New York mentre Polo era tragicamente deceduto. L'unico addio inatteso dunque sarebbe quello di Valerio, che al termine della terza stagione sarebbe dovuto rimanere ad occuparsi delle cantine di Carla. Cosa gli accadrà?

Vari personaggi hanno dunque preso strade diverse e sembra quasi certo che la nota serie spagnola vivrà un nuovo ciclo, con nuovi interpreti che andranno ad arricchire ciò che resta del cast preesistente. Carlos Montero, showrunner della serie, ha svelato qualche dettaglio in più sul futuro del cast: “Per me è sempre una commistione. Non si possono mantenere sempre gli stessi personaggi, sarebbe un errore. E penso che serie come queste possano essere facilmente rinnovate. Se sei stato in grado di creare una realtà importante, puoi permetterti di avere nuovi personaggi senza che la serie ne risenta”.

Il vero fulcro di Élite è la lo scontro tra le varie classi sociali, un argomento molto attuale che dunque può essere rimaneggiato con personaggi sempre nuovi. Per la quarta stagione ci sarà ancora da attendere un bel po', probabilmente vedrà la luce nella Primavera del 2021, ma intanto vi lasciamo una nostra recensione di Élite 3.