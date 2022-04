Elite 5, quando esce la prossima stagione su Netflix?

Nel corso degli anni, l'attenzione del pubblico nei confronti di Elite è stata mantenuta da una fascia di spettatori molto specifica. Ma tanto basta a costruire un successo che alla quinta stagione, appena arrivata su Netflix, si fa ancora inarrestabile. Giacché la sesta sta già per iniziare le riprese e dovrebbe arrivare molto presto.

Per quanto riguarda il panorama dei teen drama, Netflix sta facendo incetta di nuove uscite nelle ultime settimane. Oltre alle cinque uscite della settimana su Netflix che dovreste tenere d’occhio, gli ultimi giorni hanno assistito al debutto della seconda stagione di Bridgerton e della quinta di Elite, il thriller adolescenziale ambientato nel collegio di Las Encinas, un luogo che ospita i rampolli delle più ricche famiglie spagnole e che si macchia, a ogni nuova stagione, di un crimine diverso su cui indagare. Questa struttura antologica, da stagione a stagione, sta evidentemente facendo la sua fortuna, visto che in prospettiva anche Bridgerton avrà un grande numero di stagioni, più di quante ne potreste immaginare.

Lo stesso vale per Elite, che però è sulla piattaforma della Grande N già di diversi anni ed è arrivata ormai a 40 episodi, otto per ognuna delle cinque stagioni uscite finora. A questi si aggiungono i 21 episodi speciali noti come “Storie brevi”, che vanno a riempire gli spazi lasciati bianchi nelle biografie dei vari personaggi. Ora che la quinta stagione è uscita da una settimana appena però, ci si poteva immaginare di dover attendere ancora a lungo per una sesta. Ma soprattutto, di dover aspettare la luce verde di Netflix sulla base degli ascolti delle prossime quattro settimane. Per i fan del titolo invece, abbiamo un’ottima notizia che riduce di molto i tempi di attesa fra le due stagioni e lo fissa già ai primi mesi del prossimo anno.

Il sesto blocco di episodi – probabilmente otto, com’è stato finora – ha ottenuto il via libera già alla fine dello scorso anno, mesi prima che il quinto sbarcasse su piattaforma e forse addirittura in contemporanea quando aveva iniziato la sua fase di post-produzione. Questo ha lasciato tantissimo tempo – le riprese, volendo, potevano già cominciare – per lo sviluppo dello script e la pre-produzione. Stando alle ultime, le riprese dovrebbero cominciare a brevissimo, questione di giorni o settimane. Il che le pone leggermente in ritardo rispetto alla stagione precedente e quindi, forse, non riuscirà ad allineare l’uscita. Se per la quinta le riprese erano iniziate a febbraio, consegnandoci la serie 14 mesi dopo, ammettendo che lo stesso lasso sia necessario alla sesta sembra che la vedremo in primavera inoltrata. Forse per l’estate, ma comunque nella prima metà del 2023.