Élite 5, quando esce la prossima stagione della serie Netflix?

La quarta stagione di Élite è uscita da una settimana su Netflix risolvendo numerosi misteri e rafforzando le amicizie tra i personaggi. Netflix ha ordinato le stagioni 4 e 5 a gennaio 2020, la pandemia ha naturalmente ritardato i lavori, ma niente paura, la quinta stagione arriverà presto.

I fan saranno felici di sapere che il cast e la troupe sono già al lavoro per la quinta stagione dello show. In un post sulla pagina Instagram, è stato rivelato che la produzione della serie è già iniziata. Ogni stagione è composta da otto episodi e solitamente passa circa un anno tra un’uscita e l’altra.

Poiché il servizio di streaming aveva precedentemente diffuso la seconda e la terza stagione a sei mesi di distanza, anche se Netflix non ha confermato un periodo di tempo specifico, la quinta stagione potrebbe uscire a gennaio 2022.

I personaggi tendono a morire o scomparire in Elite, quindi i cambi di cast sono all'ordine del giorno. Inoltre, essendo ambientata in una scuola superiore, gli alunni si diplomano e vanno avanti con le loro vite.



Tuttavia, ci sono alcuni personaggi che ci aspettiamo di vedere tornare, tra cui Samuel (Itzan Escamilla), Rebeka (Claudia Salas), Omar (Ayuso), Ari (Carla Díaz), Patrick (Manu Rios) e Mencía (Martina Cariddi).

Netflix ha anche rivelato alcune nuove aggiunte alla famiglia Las Encinas. Il servizio di streaming ha annunciato in precedenza su Twitter:"#Elite è stato rinnovato per una quinta stagione e due nuovi attori si sono uniti al cast: l'attrice argentina Valentina Zenere e l'attore brasiliano André Lamoglia". Zenere interpreterà Sofia mentre l'attore brasiliano si unirà al cast nei panni di Gonzalo.



Nella quinta stagione presumibilmente vedremo Ari impegnata con Samu, mentre Rebe esplorerà la sua relazione con Mencía. Inoltre, Patrick potrebbe continuare a vedere Omar, mentre Caye dovrà decidere cosa fare con Phillipe Florian Von Triesenberg (Pol Granch), un predatore sessuale protetto dai suoi genitori anche se si è scusato per la sua aggressione.



Cinque stagioni sono molte, e insolite, per uno spettacolo su Netflix, e visto che la maggior parte del cast principale della prima stagione se ne è andato o se ne andrà presto, la prossima stagione potrebbe benissimo essere l'ultima.

La quarta stagione ha anche mescolato le cose in modo significativo, Guzmán (Miguel Bernardeau) ha ucciso Armando (Andrés Velencoso), che aveva attaccato Ari. Il giovane ha deciso di lasciare Madrid dopo essersi sbarazzato del corpo dell'uomo insieme a Samuel e Rebeka.

Elite tende a seguire trame drasticamente diverse da una stagione all'altra, ma se il corpo di Armando dovesse essere ritrovato nel lago, probabilmente Guzmán potrebbe tornare.



O forse, come nella più classica delle impostazioni, ci sarà un altro crimine al centro della trama che dovrà essere risolto parallelamente alla nascita di nuovi amori e rivalità.



Vi lasciamo con la nostra recensione della quarta stagione di Elite e la spiegazione del finale di Elite.