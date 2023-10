Elite 7, spiegazione e riassunto del finale di stagione

Anche la settima stagione di Elite si è conclusa, a testimonianza del successo che la serie spagnola targata Netflix continua a vantare nonostante delle critiche non sempre entusiaste: facciamo un po' di ordine, dunque, e scopriamo insieme cos'è successo durante il season finale di quest'ultima stagione.

In primis parliamo di Eric: il ragazzo arrivato a Las Encinas alla ricerca di stabilità viene cacciato di casa da Nico e dai suoi genitori una volta che questi ultimi scoprono del suo rapporto con le droghe; il nostro decide allora di suicidarsi, ma prima contatta la linea di aiuto per gli studenti e, grazie a Sonia, riesce a rinsavire e a recuperare il suo rapporto con la famiglia di Nico.

Grandi cambiamenti anche per Ivan, che decide di partire per il Sud Africa e chiede a Joel di seguirlo in qualità di suo fidanzato: quest'ultimo però rifiuta, ponendo anche fine alla sua relazione con Omar, che decide a questo punto di andare finalmente in terapia per superare la morte di Samuel. "Lieto fine" anche per Catalina: il padre di Isidora, che ne aveva commissionato l'omicidio, viene infatti arrestato proprio grazie a sua figlia.

Ma chi è, dunque, il suicida di cui parla a inizio episodio? La riposta è Raul: il ragazzo prova infatti a soffocare Carmen giunta in aiuto di Chloe dopo un litigio tra i due, ma la donna riesce a divincolarsi e a lanciare Raul nel vuoto, decidendo successivamente di far sembrare la cosa un suicidio... Non prima, però, che Dalmar ne riprenda la caduta! Le vostre domande hanno trovato risposta? Per saperne di più, qui vi lasciamo la nostra recensione della settima stagione di Elite.