Élite, Netflix rinnova la serie spagnola per la stagione 5: nel cast Valentina Zenere

In attesa di notizie sulla data di uscita della stagione 4, Netflix ha rinnovato Élite anche per la quinta stagione. La serie, creata e scritta da Carlos Montero e Darío Madrona, è uno dei titoli originali spagnoli più visti sulla piattaforma streaming, dove nel 2019 ha fatto registrare oltre venti milioni di spettatori.

Descritta come un teen drama "effervescente, disinibito e sensuale", Élite è incentrata su un gruppo di ragazzi di Las Encinas, un esclusivo collegio spagnolo. La principale novità della stagione 5 è costituita da Valentina Zenere, attrice, cantante e modella argentina, vista anche in Soy Luna su Disney Channel, dove interpretava Ambar Smith, e sempre su Netflix in Le ragazze del centralino. Si aggiungerà al cast, inoltre, anche André Lamoglia, ventitreenne attore brasiliano, che ha recitato anche in Juacas - I ragazzi del surf, insieme alla stessa Valentina Zenere.

Debutteranno nel cast di Élite nella quarta stagione, invece, Andrés Velencoso, Manu Rios, Carla Díaz, Martina Cariddi, Pol Granch e Diego Martín, che si affiancheranno a Itzan Escamilla, Miguel Bernardeau, Arón Piper, Omar Ayuso, Claudia Salas e Georgina Amorós.

In attesa dei nuovi episodi, puoi dare un'occhiata alla nostra recensione della terza stagione di Élite. Per altri approfondimenti sulla serie spagnola targata Netflix, invece, rimandiamo alla classifica dei migliori personaggi in base all'intelligenza.