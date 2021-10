Élite, Netflix rinnova la serie per la stagione 6: arrivano anche tre episodi speciali

Prima ancora di conoscere ufficialmente la data di uscita della stagione 5 di Élite, per i fan della serie Netflix spagnola arriva una buona notizia: la piattaforma streaming ha infatti annunciato il rinnovo anche per la stagione 6. Sono anche in uscita, per ingannare l'attesa, tre episodi speciali degli spin-off Élite: Short Stories.

Le tre nuove puntate saranno a tema natalizio e saranno pubblicate rispettivamente mercoledì 15 dicembre (Phillipe, Caye & Felipe), lunedì 20 dicembre (Samuel & Omar) e giovedì 23 dicembre (Patrick).

Dopo il finale di stagione di Élite 4, sapevamo già che il teen drama di produzione spagnola sarebbe tornato su Netflix anche per la quinta stagione. La produzione ha subito dei ritardi, anche a causa della pandemia, ma il colosso dello streaming continua a puntare forte sul prodotto, e il rinnovo per la sesta stagione ne è la conferma.

Ambientata in una prestigiosa scuola superiore, Élite è incentrata sul conflitto di classe tra gli studenti provenienti dalle famiglie facoltose e i loro colleghi di estrazione proletaria. Al termine della quarta stagione, pubblicata in streaming su Netflix lo scorso giugno, Miguel Bernardeau e Arón Piper hanno abbandonato il cast. Tra le new entry della stagione 5 di Élite ci saranno invece l'attrice argentina Valentina Zenere e il brasiliano André Lamoglia.