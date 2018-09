Elite, poster e trailer ufficiale della seconda serie originale Netflix spagnola

Sono stati rilasciati quest'oggi online il primo poster ufficiale e il primo trailer dell'attesa Elite, seconda serie originale Netflix di produzione spagnola scritta da Carlo Montero e che riunirà sul piccolo schermo Miguel Herran e Jaime Lorente, le due star dell'acclamata La casa di carta.

La storia di concentrerà su un gruppo di studenti della prestigiosa Las Encinas, una delle scuole più prestigiose di tutta la Spagna, dove l'elite manda a studiare i propri figli. Nell'accademia vengono però ammessi anche tre ragazzi provenienti dalla classe operaia, questo a causa del crollo della loro scuola e la decisione del consiglio locale di distribuire gli studenti in diversi istituti dell'area. Lo scontro tra Elite e classe operaia raggiunge il culmine in un omicidio. Chi si cela dietro a questo crimine? Uno dei nuovi arrivati o uno dei figli di papà? Cosa di nasconde sotto la superficie di Las Encinas?



Elite vede nel cast anche Maria Pedraza (sempre de La casa di carta), Itzan Escamilla, Miguel Bernardeau, Ester Exposito e Alvaro Rico, per un'uscita prevista su Netflix il prossimo 5 ottobre.

I registi degli otto episodi che compongono la prima stagione sono Ramon Salazar e Dani de la Orden, mentre alla scrittura ha contribuito insieme a Montero anche Dario Madrona.