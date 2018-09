ELITE: primo trailer per la nuova serie originale Netflix spagnola

E' stato rilasciato il primo trailer ufficiale di ELITE, la nuova serie originale Netflix che vede nel cast alcune star de La Casa di Carta. Lo show sarà un racconto di crescita personale, relazioni, lotte tra classi sociali diverse, amore e un omicidio da risolvere.

ELITE, seconda serie originale Netflix spagnola, comprende nel cast Maria Pedraza, Miguel Herràn e Jaime Lorente da La Casa di Carta, acconto ai nuovi volti Itzan Escamilla (Cable Girls, The Ministry of Time), Miguel Bernardeau (Ola de Crímenes), Arón Piper (15 Years and One Day), Ester Expósito (Estoy Vivo), Mina El Hammani (El Príncipe), Álvaro Rico (Velvet Collection) e Omar Ayuso (al suo debutto). Farà parte del cast anche Danna Paola, cantante e attrice molto popolare in Messico.

Lo show, diretto da Ramon Salazar e Dani de la Orden, scritto da Carlos Montero e Dario Madrona, è prodotto da Zeta Audiovisual e sarà composto da 8 episodi girati interamente in 4K. Date un'occhiata al trailer nel player in alto!

"Las Encinas è la scuola più esclusiva della Spagna, dove l’elite manda i propri figli a studiare. Tre ragazzi della classe operaia vengono ammessi proprio a Las Encinas dopo il crollo della loro scuola e la decisione del consiglio locale di distribuire gli studenti in diversi istituti dell’area. I nuovi arrivati pensavano che sarebbero stati esclusi dai loro nuovi compagni…

Lo scontro tra chi possiede tutto e chi non ha nulla da perdere crea una tempesta perfetta, che si conclude con un omicidio. Chi si cela dietro il crimine? Uno dei nuovi arrivati? O c’è qualcosa di più profondo che si nasconde sotto la superficie?"

ELITE sarà disponibile su Netflix a partire dal 5 ottobre.