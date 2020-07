Élite, quattro new entry nel cast della quarta stagione: ecco chi sono

Il rinnovo per la quarta stagione della serie Netflix Élite è stato ufficialmente annunciato lo scorso maggio, e anche se al momento non c'è ancora una data di uscita i fan sperano di vedere i nuovi episodi in streaming tra la fine del 2020 e i primi mesi del 2021. Il cast si arricchirà di nuovi elementi.

L'account Twitter ufficiale di Élite ha infatti pubblicato il 20 luglio le prime foto del cast della quarta stagione, presentando quattro nuovi attori: si tratta dei giovani Manu Rios, Carla Díaz, Martina Cariddi e Pol Granch.

Secondo quanto riporta TV Line, inoltre, altri due attori più adulti, Diego Martín e Andrés Velencoso, sarebbero in procinto di unirsi al cast, presumibilmente come insegnanti del liceo di Las Encinas.

La stagione 4 di Élite riprenderà senza alcuni dei personaggi più amati, come Carla (Ester Expósito), Lucrecia (Danna Paola), Nadia (Mina El Hammani) e Valerio (Jorge López), tutti usciti dal liceo per trasferirsi altrove. Al ritorno a scuola ci saranno invece Ander (Arón Piper), Samuel (Itzan Escamilla), Rebeka (Claudia Salas), Guzmán (Miguel Bernardeau) e Omar (Omar Ayuso), il fratello di Nadia. Non sono stati rivelati molti dettagli della trama, ma sembra che le stagioni 4 e 5 saranno girate in successione.

