Élite, si torna a Las Encinas: ecco la data d'uscita della quarta stagione!

L'attesa è stata lunga, inasprita inevitabilmente dalla pesante situazione vissuta nel corso di quest'ultimo anno: per i fan di Élite, però, sta per arrivare finalmente il momento di munirsi di divano e telecomando e tornare a Las Encinas ad investigare su segreti, delitti e tormenti degli studenti meno innocenti del mondo.

Questo giro di parole serviva a dirvi che sì, per la vostra gioia Netflix, che ha recentemente rinnovato Élite per una quinta stagione, ha svelato la data in cui gli episodi di questa tanto agognata quarta stagione arriveranno sulla piattaforma: la nuova stagione dello show spagnolo sarà infatti a disposizione di tutti gli utenti a partire dal prossimo 18 giugno.

Ad annunciarlo è stata ovviamente Netflix stessa tramite un breve teaser trailer che potete trovare in questo momento su YouTube: per avere un'idea dell'entusiasmo generale basta dare un'occhiata ai numerosi commenti dei fan, da tempo in attesa di novità sui nuovi episodi dello show.

Il trailer, come prevedibile, ci mostra anche le new entry nel cast di Élite che andranno a sostituire alcune delle vecchie glorie delle passate stagioni. Quali sono le vostre sensazioni al riguardo? Credete che i nuovi arrivi possano fare bene come i loro predecessori? Fateci sapere la vostra nei commenti!